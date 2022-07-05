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Скандал с прослушкой испанских политиков стал причиной для судебного иска

Глава Каталонии подаст иск против экс-шефа разведки Испании и разработчика шпионского ПО

Фото: Alberto Ortega / Globallookpress.com

Глава правительства Каталонии Пере Арагонес подаст судебный иск против экс-шефа Национального разведывательного центра (НРЦ) Испании Паса Эстебана и израильского разработчика шпионского программного обеспечения (ПО) Pegasus компании NSO Group. Причиной послужил скандал с прослушкой и кибершпионажем за испанскими политиками. Об этом сообщает ТАСС.

«Пере Арагонес в ближайшие часы подаст иск против бывшего директора НРЦ и компании NSO Group», — заявила официальный представитель кабмина Каталонии Патрисия Плаха.

О скандале с Эстебан, которая возглавила разведцентр в январе 2020 года и стала первой женщиной-главой испанской разведки, стало известно в мае этого года. По ее указаниям слежка велась как за содержимым мобильных устройств самого Арагонеса и других сторонников независимости Каталонии, так и за председателя правительства Испании Педро Санчеса и главы Минобороны королевства Маргариты Роблес.

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Хакерская программа Pegasus разработана израильской компанией NSO Group. Изначально она была создана для слежки за террористами и опасными преступниками, но впоследствии стала использоваться для прослушки смартфонов высокопоставленных политиков. Жертвами Pegasus были президент Франции Эммануэль Макрон, президент Ирака Бархам Салех, президент ЮАР Сирил Рамафоса и ряд других деятелей.

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Дмитрий Сотак
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