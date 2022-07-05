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Байден прокомментировал массовую стрельбу в Чикаго

Президент США Байден обещал не сдаваться в борьбе с «эпидемией вооруженного насилия»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден выступил с заявлением после массовой стрельбы в пригороде Чикаго. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер прокомментировал инцидент с массовой стрельбой в Чикаго и заявил, что несмотря на «первую за 30 лет значительную перемену» в законодательстве об обороте оружия, властям страны предстоит сделать многое для победы над «эпидемией вооруженного насилия». Байден обещал не сдаваться в этой борьбе.

«Недавно я подписал первый за почти 30 лет значительный двухпартийный проект в сфере реформирования закона об обороте оружия, включающий действия, которые спасут жизни. Но предстоит сделать гораздо больше, и я не сдамся в борьбе с эпидемией вооруженного насилия», — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере пять человек погибли, 16 доставлены в больницы в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости США. Мероприятие проходило в городе Хайленд-Парк — северном пригороде Чикаго. Движение на месте стрельбы перекрыто, там работают экстренные службы и полиция.

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Марина Совина
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