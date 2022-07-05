В Кремле ответили на вопрос о возможном слиянии «Норникеля» и «Русала»

Песков заявил, что в Кремле не знают о возможном слиянии «Норникеля» и «Русала»

Кремлю ничего не известно о возможном слиянии компаний «Русал» и «Норникель», заявил Reuters пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы ничего не знаем о таких намерениях», — сказал Песков, отвечая на вопрос агентства.

О перспективе соответствующих переговоров ранее сообщил президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин.

«Последнее предложение, которое мы получили от нового руководства UC Rusal, — обсудить слияние между компаниями "Норильский никель" и UC Rusal. Я направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало обсуждения процесса слияния с UC Rusal», — заявил он.