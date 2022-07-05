Кремль отреагировал на обвинение российских военных в провокациях в Сирии

Песков заявил, что российские военные находятся в Сирии по приглашению местных властей

Российские военные находятся в Сирии по приглашению местных властей, в отличие от США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на обвинение Москвы Пентагоном в провокациях и «небезопасных действиях» в Сирии. Об этом ранее сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на представителей Белого дома.

По словам Пескова, между нахождением в Сирии российских и американских войск есть принципиальная разница. «Все-таки наш контингент там находится по приглашению, в строгом соответствии с международным правом, по приглашению сирийского руководства», — напомнил он, подчеркнув, что у США такого приглашения нет.