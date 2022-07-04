Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США заявили о «провокационных» действиях России и Ирана на Ближнем Востоке

WP: ВС США на Ближнем Востоке сталкиваются с провокационными действиями со стороны России

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Власти США заявили, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке за последнее время часто сталкиваются с «провокационными» и «небезопасными» действиями со стороны России и Ирана. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на представителей Белого дома.

Отмечается, что в июне американской стороной было зафиксировано несколько случаев, которые представители Пентагона охарактеризовали как «провокационные, эскалационные», а также «небезопасные и непрофессиональные» действия со стороны России и Ирана.

Источники привели пример. По их словам, российскими военными самолетами якобы создавалась угроза авиации Соединенных Штатов в воздушном пространстве Сирии при помощи маневров, которые не предусмотрены механизмом деконфликтинга между двумя государствами. При этом центральное командование ВС США «отказалось представить дополнительные детали в поддержку данных утверждений».

В качестве еще одного примера газета упоминает июньский авиаудар по лагерю поддерживаемых американской стороной вооруженных формирований, расположенных в окрестностях военной базы Ат-Танф. По данным собеседников издания, Россия уведомила об этом военных США примерно за 35 минут. Отмечается, что в результате авиаудара никто из личного состава вооруженных сил США не пострадал, однако американские власти видят в подобном поведении российской стороны «попытки укрепить доминирование в регионе», рассчитывая на то, что Соединенные Штаты «не дадут военного ответа».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отложил визит на Ближний Восток. Поездка, запланированная на конец июня, состоится в июле. Об этом рассказали высокопоставленные источники в США и Израиле. Байден впервые посетит регион с начала своего президентского срока. Причиной переноса стал плотный график поездки американского лидера по Европе.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Калининград передал кабмину проект ответа на запрет транзита Литвой
В Британии заявили о попавшем в ловушку «Уловка-22» Западе
Игравших в нарды москвичей приняли за наркоманов
Охранников российских ЧОП захотели наделить новыми полномочиями
Мужчина устроил стрельбу по людям в Канаде
В сети вспомнили способ показать симпатию в советской игре
Россиянка отдохнула в санатории Белоруссии и описала его фразой «привет из 90-х»
В США заявили о «провокационных» действиях России и Ирана на Ближнем Востоке
В Японии сообщили о планах покупать и перевозить газ из России
Психолог посоветовала заводить дружбу с депрессивными и резкими людьми
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.