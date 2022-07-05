Названы последствия действий Польши с компаниями с участием России

Политолог Мартынов предрек Польше суды из-за действий с компаниями с участием России

За передачей Польшей компаний с российским участием под принудительное управление с целью продажи последуют суды. Такие последствия в разговоре с «Лентой.ру» предрек политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Он назвал подобные действия польских властей выходящими за нормы международного права.

Ранее стало известно о намерении Польши передать попавшие под санкции компании с российским участием под принудительное управление с целью продажи. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства, на котором был принят соответствующий закон, заявил министр по вопросам развития и технологий Польши Вальдемар Буда. Его слова приводит ТАСС.

«Мы приняли важное решение о введении института так называемого временного принудительного управления», — сообщил Буда. Он добавил, что это будет орган, работающий с фирмами, на которые распространяются ограничительные меры. «Эта норма позволит управлять предприятием, попавшим под санкции, с целью его продажи, а также позволит обеспечить интересы работников», — пояснил Буда.

Министр экономики Польши будет назначать временное правление в том случае, если это необходимо для функционирования предприятия в республике с целью сохранения рабочих мест, оказания общественно полезных услуг, а также учитывая интересы и безопасность страны.

После принятия правительством закон отправили на рассмотрение парламента, сообщил министр по вопросам развития и технологий Польши. Первые процедуры по новым нормам проведут уже в этом году, добавил он. «На первом этапе будет выдано несколько таких решений. Мы слышим о компаниях, которые хотят продолжить работу, но сегодня это очень сложно», — указал министр.

Правовой вопрос

То, что сейчас делают польские власти, нельзя назвать иначе как беспредел, заявил Алексей Мартынов. Он убежден, что это происходит на эмоциях и по чьей-то указке.

Понятно, что этот вопрос правовой. Безусловно, будут суды, и я думаю, что в большинстве случаев решение судов будет в пользу российских компаний Алексей Мартынов политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств

«В конце концов, как бы сегодняшний мир ни выглядел публичным домом без правил, тем не менее право существует и действует, и кто бы что из себя ни изображал, право все равно первично», — высказался политолог.

Он напомнил про заморозку российских резервов Центробанка на европейских западных площадках. Дальше этого, указал Мартынов, пойти никто не смог, и в настоящий момент по этому прецеденту также идут суды.

«В любом случае, вводя какие-то рестрикции, нужно понимать, что любое действие вызывает противодействие. Это один из фундаментальных законов физики. Устраивая всю эту русофобскую истерику, будьте готовы, что она [ударит] бумерангом по голове сзади», — заключил директор Международного института новейших государств.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия выходит невредимой из ситуации с санкциями, наложенными европейскими странами из-за спецоперации на Украине. Политик указал на неэффективность санкций против РФ в краткосрочной перспективе. «Самая большая проблема с санкциями заключается в том, что они сильны, но будут работать в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — признал он.