Названы последствия действий Польши с компаниями с участием России
За передачей Польшей компаний с российским участием под принудительное управление с целью продажи последуют суды. Такие последствия в разговоре с «Лентой.ру» предрек политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Он назвал подобные действия польских властей выходящими за нормы международного права.
Ранее стало известно о намерении Польши передать попавшие под санкции компании с российским участием под принудительное управление с целью продажи. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства, на котором был принят соответствующий закон, заявил министр по вопросам развития и технологий Польши Вальдемар Буда. Его слова приводит ТАСС.
«Мы приняли важное решение о введении института так называемого временного принудительного управления», — сообщил Буда. Он добавил, что это будет орган, работающий с фирмами, на которые распространяются ограничительные меры. «Эта норма позволит управлять предприятием, попавшим под санкции, с целью его продажи, а также позволит обеспечить интересы работников», — пояснил Буда.
Министр экономики Польши будет назначать временное правление в том случае, если это необходимо для функционирования предприятия в республике с целью сохранения рабочих мест, оказания общественно полезных услуг, а также учитывая интересы и безопасность страны.
После принятия правительством закон отправили на рассмотрение парламента, сообщил министр по вопросам развития и технологий Польши. Первые процедуры по новым нормам проведут уже в этом году, добавил он. «На первом этапе будет выдано несколько таких решений. Мы слышим о компаниях, которые хотят продолжить работу, но сегодня это очень сложно», — указал министр.
Правовой вопрос
То, что сейчас делают польские власти, нельзя назвать иначе как беспредел, заявил Алексей Мартынов. Он убежден, что это происходит на эмоциях и по чьей-то указке.
Понятно, что этот вопрос правовой. Безусловно, будут суды, и я думаю, что в большинстве случаев решение судов будет в пользу российских компаний
«В конце концов, как бы сегодняшний мир ни выглядел публичным домом без правил, тем не менее право существует и действует, и кто бы что из себя ни изображал, право все равно первично», — высказался политолог.
Он напомнил про заморозку российских резервов Центробанка на европейских западных площадках. Дальше этого, указал Мартынов, пойти никто не смог, и в настоящий момент по этому прецеденту также идут суды.
«В любом случае, вводя какие-то рестрикции, нужно понимать, что любое действие вызывает противодействие. Это один из фундаментальных законов физики. Устраивая всю эту русофобскую истерику, будьте готовы, что она [ударит] бумерангом по голове сзади», — заключил директор Международного института новейших государств.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия выходит невредимой из ситуации с санкциями, наложенными европейскими странами из-за спецоперации на Украине. Политик указал на неэффективность санкций против РФ в краткосрочной перспективе. «Самая большая проблема с санкциями заключается в том, что они сильны, но будут работать в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — признал он.