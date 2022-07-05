Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Названы последствия действий Польши с компаниями с участием России

Политолог Мартынов предрек Польше суды из-за действий с компаниями с участием России

Фото: Attila Husejnow / Global Look Press

За передачей Польшей компаний с российским участием под принудительное управление с целью продажи последуют суды. Такие последствия в разговоре с «Лентой.ру» предрек политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Он назвал подобные действия польских властей выходящими за нормы международного права.

Ранее стало известно о намерении Польши передать попавшие под санкции компании с российским участием под принудительное управление с целью продажи. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства, на котором был принят соответствующий закон, заявил министр по вопросам развития и технологий Польши Вальдемар Буда. Его слова приводит ТАСС.

«Мы приняли важное решение о введении института так называемого временного принудительного управления», — сообщил Буда. Он добавил, что это будет орган, работающий с фирмами, на которые распространяются ограничительные меры. «Эта норма позволит управлять предприятием, попавшим под санкции, с целью его продажи, а также позволит обеспечить интересы работников», — пояснил Буда.

Материалы по теме:
«Он получил все, что хотел» Эрдоган пустил Швецию и Финляндию в НАТО. Как его решение изменит отношения России и Турции?
«Он получил все, что хотел»Эрдоган пустил Швецию и Финляндию в НАТО. Как его решение изменит отношения России и Турции?
1 июля 2022
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой. Чем Москва ответит на расширение альянса?
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой.Чем Москва ответит на расширение альянса?
4 июля 2022

Министр экономики Польши будет назначать временное правление в том случае, если это необходимо для функционирования предприятия в республике с целью сохранения рабочих мест, оказания общественно полезных услуг, а также учитывая интересы и безопасность страны.

После принятия правительством закон отправили на рассмотрение парламента, сообщил министр по вопросам развития и технологий Польши. Первые процедуры по новым нормам проведут уже в этом году, добавил он. «На первом этапе будет выдано несколько таких решений. Мы слышим о компаниях, которые хотят продолжить работу, но сегодня это очень сложно», — указал министр.

Правовой вопрос

То, что сейчас делают польские власти, нельзя назвать иначе как беспредел, заявил Алексей Мартынов. Он убежден, что это происходит на эмоциях и по чьей-то указке.

Понятно, что этот вопрос правовой. Безусловно, будут суды, и я думаю, что в большинстве случаев решение судов будет в пользу российских компаний

Алексей Мартыновполитолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств

«В конце концов, как бы сегодняшний мир ни выглядел публичным домом без правил, тем не менее право существует и действует, и кто бы что из себя ни изображал, право все равно первично», — высказался политолог.

Он напомнил про заморозку российских резервов Центробанка на европейских западных площадках. Дальше этого, указал Мартынов, пойти никто не смог, и в настоящий момент по этому прецеденту также идут суды.

«В любом случае, вводя какие-то рестрикции, нужно понимать, что любое действие вызывает противодействие. Это один из фундаментальных законов физики. Устраивая всю эту русофобскую истерику, будьте готовы, что она [ударит] бумерангом по голове сзади», — заключил директор Международного института новейших государств.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия выходит невредимой из ситуации с санкциями, наложенными европейскими странами из-за спецоперации на Украине. Политик указал на неэффективность санкций против РФ в краткосрочной перспективе. «Самая большая проблема с санкциями заключается в том, что они сильны, но будут работать в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — признал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
Путин разрешил вводить ограничения по пополнению валютных счетов за рубежом
В Норвегии модернизируют устаревшие американские БТР
Школьницы пожаловались на сходство их формы с костюмами из секс-шопа
Кадыров посоветовал Зеленскому бежать после слов о Лисичанске
В Италии зафиксировали новый всплеск COVID-19
В ЛНР назвали провокацией обстрел роддома в Славянске
Раскрыты подробности последнего фильма в карьере Вуди Аллена
В ООН обеспокоились из-за арестов на Украине за поддержку России
Проректора подмосковной таможенной академии заподозрили в сбыте наркотиков
Врач назвала делающие язык фиолетовым, желтым и серым болезни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.