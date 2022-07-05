Вероятность политических кризисов в западных странах оценили

Политолог Мартынов заявил о возможных политических кризисах в Европе и США

Результаты протестов в европейских государствах и США можно будет увидеть уже на ближайших выборах в этих странах, считает политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, главам государств не удастся убедить избирателей в том, что во внутренних экономических и социальных проблемах виноват президент России Владимир Путин, поэтому возможны политические кризисы. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Так или иначе протесты уже идут по всей Европе и даже в США. Это связано с галопирующей инфляцией. В Германии вообще впервые лет за 50, если не больше, инфляция имеет такие масштабы. Во Франции так или иначе гудят желтые жилеты. В США сейчас много недовольных. При том, что все эти недовольства носят серьезный характер, связанный с резким повышением цен, разгоняющейся инфляцией, понижением уровня жизни, понижением доходов и так далее», — указал Мартынов.

Попытки руководителей этих и других государств, где также есть недовольства, обвинить Россию в происходящем уже не убедительны, отметил политолог. «Люди гораздо умнее и образованнее, чем хотелось бы руководителям. Все прекрасно понимают, что это экономическое падение, эта безумная инфляция, рост цен на энергоносители и многое другое сопряжены с серьезными ошибками в системе управления. Особенно в пандемический период», — высказался он.

Ошибка США

Виновными в экономическом кризисе в западных странах Мартынов назвал США. «Они напечатали несколько триллионов денег наличных и вбросили в виде вертолетных денег, типа поддержать население. Уже тогда было много разговоров, что это приведет в итоге к серьезной инфляции, что и случилось», — подчеркнул директор Международного института новейших государств.

Этот просчет в итоге привел к нынешним волнениям, отметил Мартынов. Второй ошибкой США международный эксперт назвал развернутую ими русофобскую кампанию.

Их совершенно идиотская, ничем кроме собственных эмоций не обусловленная русофобская кампания блокирования сложившихся экономических связей в первую очередь в энергетике, развернутая по всему миру привела их к краху. Понятно, что у них идея была в замене российских поставок своими для европейцев, но это неминуемо ведет к удорожанию цен, инфляции, понижению уровня жизни и так далее Алексей Мартынов политолог

Именно из-за этих действий США в мире происходят волнения, считает политолог. Итогом недовольства граждан европейских стран и США могут стать политические кризисы, указал он.

«Инфляция пройдет, и экономический кризис пройдет, и русофобия сойдет на нет и забудется довольно быстро, но то что сегодняшний кризис повлияет на результаты промежуточных выборов в Конгресс и Сенат Соединенных Штатов осенью этого года — это безусловно. И их собственные провалы во внутренней экономике, в первую очередь, и в социальной политике списать на украинский кризис, который они же и педалировали, не получится», — резюмировал он.

Избиратели больше не станут покупаться на убеждения в том, что во внутренних кризисах виновен президент другой страны, счел Мартынов. «Попытки списать повышение на бензин на президента России, мягко говоря, не выдерживают никакой критики», — заключил он.

Ранее стало известно, что запланированная в начале июля 2022 года забастовка работников энергетического сектора в Норвегии может поставить под угрозу добычу газа в стране — в результате ожидается ежедневное сокращение экспорта на 13 процентов, свидетельствуют данные Норвежской ассоциации нефти и газа NOG.