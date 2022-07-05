Politico: американские политики и бизнесмены заявили о приближающейся рецессии в США

Американские политики и крупные бизнесмены заявили о все большей уверенности в том, что США ожидает рецессия, которая может повлечь за собой массовые увольнения. Об этом пишет Politico.

В материале говорится, что президент США Джо Байден отмечал, что «нет ничего неизбежного» в рецессии в США. Также указывается, что соответствующие опасения растут и на Уолл-стрит, и в Вашингтоне в свете того, что Федеральная резервная система «активизировала борьбу против самой высокой за четыре десятилетия инфляции».

«По всей стране разговоры об экономике, главной темой которых является высокая инфляция, быстро переходят в растущую уверенность в том, что приближается рецессия», — пишет издание. При этом республиканцы заявляют о том, что спад неизбежен.

Ранее Байден официально ввел понятие «путинское повышение цен», связав его с российским коллегой Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что текущая ситуация с инфляцией и ростом цен на топливо в США обусловлена спецоперацией Москвы на Украине. По его словам, Вашингтон понимал, что эмбарго на российскую нефть приведет к росту цен, но не мог остаться в стороне.