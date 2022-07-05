Россияне обновили рекорд 2012 года по числу выпущенных банковских карт

«Известия»: в России обновили рекорд 2012 года по числу выпущенных банковских карт

В России обновили рекорд 2012 года по числу выпущенных банковских карт, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

По информации Банка России, за первый квартал 2022 года число выпущенных банковских карт в России выросло на 12 миллионов. Это стало максимальным показателем с 2012 года, когда показатель увеличился на 30,1 миллионов за квартал.

Оператор карт «Мир» НСПК подтвердил увеличение спроса у россиян на банковские карты. Так, число карт этой платежной системы выросло на 27 миллионов при сравнении первых кварталов 2021 года и 2022 года.

В крупнейших банках России также указали на рост спроса на банковские карты, заявив, что их число выросло более чем в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом 2021 года. Там полагают, что рост спроса связан с активным оформлением гражданами карт «Мир» из-за ухода из РФ Visa и Mastercard в рамках санкционной политики Запада.

Ранее в июне россиянам раскрыли два новых способа расплачиваться в поездках за рубежом после ухода с отечественного рынка международных платежных систем Visa и Mastercard. Так, соотечественникам предложили во время путешествий рассмотреть вариант использования сервиса переводов Card-2-Cash.