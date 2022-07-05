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Стало известно о гибели еще одного французского наемника на Украине

RTL: второй с начала боевых действий французский наемник погиб на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На Украине погиб еще один гражданин Франции, отправившийся воевать с российской армией в составе интернационального легиона. Об этом сообщает радиостанция RTL, выдержки из передачи цитирует РИА Новости.

По данным журналистов, 20-летнего погибшего звали Адриан Д. Он попал под артиллерийский обстрел и скончался от полученных ран 25 июня под Харьковом.

Как стало известно, мужчина стал вторым наемником из Франции, погибшим на Украине с начала боевых действий. Всего, как полагает RTL, в стране могут находиться до 50 французских добровольцев.

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Алевтина Запольская
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