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Стало известно об антимикробных свойствах новой купюры в 100 рублей

Глава Гознака Трачук: обновленная купюра в 100 рублей обладает антимикробными свойствами

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Новая купюра в 100 рублей обладает антимикробными свойствами, заявил глава Гознака Аркадий Трачук, пишет РИА Новости.

По его словам, в ней используются материалы, препятствующие размножению микробов. «Сама по себе проклейка, которая используется, она обладает свойствами, препятствующими их размножению. Но это все не отменяет необходимости соблюдать элементарные правила гигиены при пользовании банкнотами», — объяснил специалист.

Ранее Центробанк представил обновленную купюру номиналом 100 рублей. Купюра была введена в обращение 30 июня. В бумагу банкноты внедрены защитные волокна двух типов: цветные с чередующимися участками красного и синего цветов, а также волокна серого цвета.

В обращение банкноты поступят постепенно, параллельно будут продолжать использовать и существующие сторублевые купюры — образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов. О презентации новой купюры стало известно еще в январе.

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Марина Совина
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