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На «Эльбрусе» завершили горнолыжный сезон

На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии завершился горнолыжный сезон

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии завершился горнолыжный сезон, курорт был доступен для катания дольше остальных в России. Об этом сообщает ТАСС.

«На курорте "Эльбрус" официально завершился горнолыжный сезон 2021/2022. Благодаря ледникам и самой высокогорной зоне катания в стране сезон на „Эльбрусе“ продлился с 4 декабря по 3 июля и закончился позже остальных в России. Туристический поток по сравнению с прошлым годом вырос на 28% - с декабря по июль курорт посетили более 356 тысяч человек», — говорится в сообщении АО «Кавказ.РФ».

Отмечается, что до конца июля на Эльбрусе продолжают тренироваться спортсмены сборных команд России по фристайлу, горным лыжам и сноуборду. Сейчас горнолыжные трассы закрыты, но канатные дороги продолжают работать.

С 4 июля в кассах доступны только туристические билеты, включающие один подъем и спуск, а также бесплатный провоз снаряжения для альпинистов.

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Варвара Кошечкина
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