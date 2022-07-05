Стали известны сроки возвращения домой осужденного в США российского летчика

Осужденный в США летчик Ярошенко вернется домой в Ростов-на-Дону 7 июля

Летчик Константин Ярошенко, осужденный в США и вернувшийся в Россию после обмена на американца Тревора Рида, 7 июля собирается приехать домой. Об этом он рассказал ТАСС.

Как сообщил Ярошенко, на малую родину, в Ростов-на-Дону, он поедет вместе с семьей. Там летчик планирует посетить могилу матери и поправить здоровье, подорванное в американской тюрьме. «Еду завтра домой, в родной Ростов-на-Дону, по которому очень соскучился за двенадцать лет. (...) Планирую сразу поехать к матери, которая не дождалась меня», — рассказал Ярошенко.

27 апреля 2022 года Ярошенко обменяли на американца Тревора Рида. Обмен состоялся на территории Турции.

Российского летчика задержали в Либерии 28 мая 2010 года по обвинению в организации контрабанды наркотиков. Его доставили в США, где в 2011 году признали виновным и приговорили к 20 годам лишения свободы. Из них россиянин провел в заключении 12 лет.