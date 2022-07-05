Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стали известны сроки возвращения домой осужденного в США российского летчика

Осужденный в США летчик Ярошенко вернется домой в Ростов-на-Дону 7 июля

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Летчик Константин Ярошенко, осужденный в США и вернувшийся в Россию после обмена на американца Тревора Рида, 7 июля собирается приехать домой. Об этом он рассказал ТАСС.

Как сообщил Ярошенко, на малую родину, в Ростов-на-Дону, он поедет вместе с семьей. Там летчик планирует посетить могилу матери и поправить здоровье, подорванное в американской тюрьме. «Еду завтра домой, в родной Ростов-на-Дону, по которому очень соскучился за двенадцать лет. (...) Планирую сразу поехать к матери, которая не дождалась меня», — рассказал Ярошенко.

27 апреля 2022 года Ярошенко обменяли на американца Тревора Рида. Обмен состоялся на территории Турции.

Российского летчика задержали в Либерии 28 мая 2010 года по обвинению в организации контрабанды наркотиков. Его доставили в США, где в 2011 году признали виновным и приговорили к 20 годам лишения свободы. Из них россиянин провел в заключении 12 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Посол ЛНР рассказал подробности освобождения Лисичанска
Медведев спрогнозировал Японии жизнь без газа и нефти из России
Российский губернатор предупредил ЕС о «крайнем ответе» на блокировку транзита
IKEA объяснила сбой на сайте после начала распродажи
НАТО приступило к ратификации членства Швеции и Финляндии
Алиханов высказался о цели Литвы в вопросе калининградского транзита
В Кремле ответили на вопрос о возможном слиянии «Норникеля» и «Русала»
Российский истребитель в воздушном бою сбил украинский Су-25
Милиция Киргизии не обнаружила взрывных устройств у посольств России и Китая
Минобороны заявило об уничтожении четырех взводов РСЗО «Ураган» и «Град» ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.