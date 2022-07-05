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Шойгу доложил о создании гуманитарных коридоров в Черном и Азовском морях

Шойгу доложил о создании РФ двух гумкоридоров для движения судов в Черном и Азовском морях

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия создала два гуманитарных коридора для движения судов в Черном и Азовском морях. Об этом доложил глава Минобороны Сергей Шойгу во вторник, 5 июля, на селекторном совещании в Москве, передает РИА Новости.

Кроме того, по словам главы ведомства, удалось полностью разминировать порт Мариуполя. Сейчас осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Черного и Азовского морей, пояснил Шойгу.

На селекторном совещании глава Минобороны также отметил, что западные страны доставили в Украину более 28 тысяч тонн военных грузов. По сведениям Шойгу, оружие поставляется на Ближний Восток и на черный рынок.

Накануне глава ведомства заверил, что Вооруженные силы России продолжат обеспечение мира на освобожденных территориях на Украине.

ВС России вместе с подразделениями народных милиций Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) полностью освободили территорию ЛНР, подчеркнул Шойгу.

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Анна Щербакова
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