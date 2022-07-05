Российские дачники подрались с администрацией поселка из-за разрухи

В Уфе жители СНТ избили советника председателя правления на собрании из-за разрухи

В Уфе жители садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Сосенки» подрались с местной администрацией на общем собрании из-за разрухи в поселке. На инцидент в российском городе обратил внимание телеканал РЕН ТВ.

По словам жителей, избитый советник председателя правления собирает деньги на проекты по благоустройству и отстаивает интересы «хозяина всех поселков Хохлова», которого садоводы не выбирали. Они считают, что глава поселка и его приближенные кладут деньги себе в карман.

Местным жителям надоело отдавать много денег за коммунальные услуги и при этом жить в ненадлежащих условиях. Дорога в СНТ, оплачиваемая дачниками ежегодно, разбита, из-за чего коммунальщики не вывозят отходы. Свалка на въезде постоянно разрастается, хотя садоводы также отдают за нее деньги.

Тарифы на электроэнергию в «Сосенках» за год выросли практически вдвое, при этом подача света осуществляется с перебоями. Кроме того, от дачников скрывают информацию о том, сколько стоит один киловатт. Из-за скачков напряжения в СНТ сгорели несколько домов.

Исполняющий обязанности председателя «Сосенок» Андрей Митькин пообещал разобраться со всеми проблемами в поселке до конца августа. Он сообщил, что дороги СНТ засыплют щебнем, чтобы улучшить их качество.

Местные жители заявили, что готовы жаловаться в прокуратуру, если ситуация в «Сосенках» не наладится в ближайшее время. Сотрудники надзорного ведомства проведут проверку после инцидента со сгоревшими домами и по факту всех остальных нарушений.

Ранее в июле в Москве пять пассажиров «ГАЗели» пострадали из-за провалившегося под землю асфальта. Инцидент произошел в районе жилого дома на улице Каховка. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.