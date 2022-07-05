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Названы главные страхи покупателей жилья в Сочи

Риелтор Флутков: покупатели жилья в Сочи боятся завышенных цен и жилья в домах под снос

Фото: Сергей Ворсин / Коммерсантъ

Больше всего покупатели жилья в Сочи боятся приобрести объект в доме под снос или по завышенной цене. Главные страхи желающих обзавестись недвижимостью на российском курорте назвал риелтор Кирилл Флутков, пишет портал «Кубанские Новости».

Другим распространенным опасением клиентов специалист назвал покупку квартир по поддельным документам. Флутков добавил, что на сегодня многие страхи по поводу приобретения недвижимости в Сочи сильно преувеличены, но при этом нельзя назвать их необоснованными.

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По словам эксперта, на 100 процентов рисков избежать невозможно. Однако Флутков убежден, что получится их минимизировать при внимательном заключении сделки. Риелтор также отметил, что региональный спрос на покупку жилья в Сочи последние годы находится на стабильно высоком уровне — особенно привлекают клиентов наличие всей необходимой инфраструктуры и появление горнолыжного кластера.

Ранее Флутков назвал основные риски при покупке жилья на вторичном рынке Сочи. По его словам, среди объектов можно найти не квартиру, а жилое помещение — подобный статус потребует дополнительной проверки. Еще одним риском может стать квартира с пристройками. Эксперт считает, что в подобной ситуации лучше, если дополнительная площадь является бонусом и не входит в стоимость квартиры.

Нина Ташевская
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