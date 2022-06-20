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Названы главные риски при покупке жилья в Сочи

Риелтор Флутков заявил, что при покупке «вторички» в Сочи есть риск купить жилое помещение

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

При покупке недвижимости на вторичном рынке в Сочи можно найти не квартиру, а жилое помещение — подобный статус объекта потребует дополнительной проверки. Главные риски при приобретении «вторички» в курортном городе назвал эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Риелтор уточнил, что статус жилого помещения не считается негативной характеристикой, однако не все подобные объекты можно оформить в ипотеку. На них также может не хватать мощностей, включая воду или электричество. Однако при наличии вариантов Флутков посоветовал выбрать квартиру или апартаменты.

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Еще одним риском может стать квартира с пристройками. По словам эксперта, в подобной ситуации лучше, если дополнительная площадь является бонусом и не входит в стоимость квартиры. При покупке жилья в Сочи также есть риск переплатить за вид — будущим владельцам стоит проверить, не закроют ли его в будущем.

«Если объект приобретается с видом и перед домом есть хороший участок или ветхое малоэтажное здание, то будьте уверены, что этот участок застроят и переплата за вид пропадет», — заявил Флутков.

Ранее директор агентства недвижимости AS.Realty Нарина Абрамова назвала лето лучшим временем для покупки недвижимости в Сочи. Она объяснила это тем, что в период отпусков спрос больше сосредоточен на местах для отдыха, поэтому на рынке появляется больше приемлемых по цене вариантов для постоянного проживания.

Ударная волна
Нина Ташевская
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