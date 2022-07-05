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Шойгу пообещал выполнение всех планов спецоперации

Глава Минобороны Шойгу заявил, что все планы спецоперации будут выполнены

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Специальная военная операция на Украине завершится полным выполнением всех задач, на данный момент приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и гражданского населения. С таким обещанием выступил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По словам главы Минобороны, спецоперация продолжится до полного выполнения задач, которые были поставлены верховным главнокомандующим.

Ранее Шойгу заявил, что Вооруженные силы (ВС) России продолжат обеспечивать мирную жизнь на оказавшихся под контролем в ходе специальной военной операции на Украине территорий. Кроме того, министр напомнил, что военные совместно с подразделениями народных милиций Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) полностью освободили территорию ЛНР.

3 июля глава Минобороны доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль всей территории ЛНР, в том числе Лисичанска и близлежащих городов и сел.

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Сергей Истомин
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