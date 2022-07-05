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Норвежские нефтегазовики прекратили забастовку

Профсоюз сотрудников нефтегазовой отрасли Норвегии объявил о прекращении забастовки

Фото: Marit Hommedal / Reuters

Профсоюз сотрудников нефтегазовой отрасли Норвегии Lederne объявил о прекращении забастовки. Об этом сообщает Reuters.

Лидер профсоюза Аудун Ингвартсен объяснил, что добыча углеводородов возобновится в кратчайшие сроки, поскольку правительство вмешалось в ситуацию. При этом ключевое требование нефтегазовиков — о повышении зарплат — будет рассмотрено позднее.

Остановки нефтегазовых предприятий в Северном море были связаны с забастовкой объединившихся сотрудников сектора, недовольных размером проиндексированных весной зарплат. Работники не согласились с первоначальным повышением на 4-4,5 процента, поскольку такая надбавка не может компенсировать растущую инфляцию, которая разогналась до 5,7 процента в мае.

В условиях нестабильной ситуации цены на газ в Европе резко выросли. 4 июля стоимость газа в Европе превысила 1800 долларов за тысячу кубометров, что стало рекордным ростом впервые с марта. В ходе торгов 5 июля цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах максимально выросла до 1853,17 доллара за тысячу кубометров. Позже стоимость немного снизилась, составив 1821 доллар за тысячу кубометров.

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Марина Совина
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