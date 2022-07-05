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Российский истребитель в воздушном бою сбил украинский Су-25

Минобороны заявило, что российский истребитель сбил украинский Су-25 в Херсонской области

Фото: РИА Новости

Российский истребитель в ходе воздушного боя сбил самолет Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Новобратского в Херсонской области. Об этом во вторник, 5 июля, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российская армейская и оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления ВСУ, два склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Николаевской области и в Донецкой народной республике (ДНР).

Конашенков добавил, что также был нанесен удар по радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 недалеко от Широколановки в Николаевской области и по 63 районам с техникой и бойцами ВСУ.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 4016 единиц военной автомобильной спецтехники, 3092 орудия полевой артиллерии и миномета, 716 боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО), 3910 бронемашин, 353 ЗРК, 1451 беспилотник, 231 самолет и 134 вертолета ВСУ.

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Константин Лысяков
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