Таксисты в Италии объявили общенациональную забастовку против либерализации перевозок

Итальянские таксисты объявили общенациональную забастовку на 48 часов. О том, что Италия на двое суток осталась без такси, сообщает РИА Новости. Агентство опубликовало видео с места событий в своем Telegram-канале.

На видеозапись попал митинг таксистов в Риме, на котором собрались несколько сотен водителей со всей Италии. На кадрах видно, что таксисты пришли с национальными флагами и плакатами.

По информации агентства, водители такси вышли на протесты против декрета о конкуренции, предполагающего либерализацию отрасли, в том числе путем организации частных пассажирских перевозок через специальные онлайн-приложения. Представители профсоюза сектора, организовавшие демонстрацию, заявили, что это решение приведет к ухудшению качества услуг из-за понижения их стоимости.

«Наш рынок хорошо регулирован, и в нашем секторе нельзя говорить о конкуренции, но о прозрачности и профессионализме», — цитирует членов профсоюзов La Republica. Отмечается, что забастовка привела к затруднениям с трафиком на улицах и в аэропортах страны.

27 июня сообщалось, что забастовка сотрудников транспортной системы прошла в Милане. Профсоюзы указали на возросшее число случаев насилия в отношении работников Миланской транспортной компании (ATM), однако причины этого не названы. За год диспетчерская служба безопасности ATM получила почти три тысячи сообщений об агрессии различной степени серьезности.