Общественный транспорт в Италии назвали Диким Западом из-за роста нападений

Сотрудники транспорта организовали забастовку в Милане из-за роста числа нападений на них

Забастовка сотрудников транспортной системы прошла в Милане. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

«Местный общественный транспорт превратился в Дикий Запад, где больше нет никаких правил и где творится все, что угодно», — сказано в заявлении профсоюзов Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal, Ugl и Orsa, организовавших протест.

Профсоюзы указывают на возросшее число случаев насилия в отношении работников Миланской транспортной компании (ATM), однако причины этого не названы. За текущий год диспетчерская служба безопасности ATM получила почти три тысячи сообщений об агрессии различной степени серьезности. Работники заявляли о случаях вандализма и несдержанного поведения пассажиров, а также об угрозах, преследованиях и нападениях.

В ответ на забастовку региональный советник по безопасности Риккардо Де Корато призвал увеличить присутствие полиции на станциях метро. Он также подчеркнул, что после того как правительство отказалось от правоцентристского курса, подразделение по защите общественного транспорта сократили.

Тем не менее профсоюзы выступают против милитаризации транспортной системы. Анджело Пиччирилло из Filt Cgil отметил, что следует запустить общественную кампанию, которая бы объяснила гражданам последствия правонарушений.

20 июня аэропорт Брюсселя отменил все запланированные рейсы из-за акций протеста, на которые профсоюзы вывели десятки тысяч своих сторонников в связи с ростом цен и падением покупательной способности жителей Бельгии.