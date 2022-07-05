Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском городе педагог остригла ребенку волосы за непослушание

В Краснодаре педагог детского центра остригла девочке волосы за бег по коридору

Фото: Elena Sikorskaya / Globallookpress.com

Правоохранительные органы в Краснодаре начали проверку по заявлению местной жительницы, пожаловавшейся на педагога частного детского центра, которая в наказание за непослушание остригла волосы ее дочери, пишет ТАСС со ссылкой на управление МВД России по городу.

Как уточнили в ведомстве, полиция проверяет информацию о возможных противоправных действиях со стороны учительницы в отношении девятилетней девочки. По предварительной информации, преподавателю не понравилось, что дети бегают по коридору и стучат в двери центра. «Она успела поймать ребенка, завести в туалет и остричь», — отметили в управлении.

В полиции добавили, что девочка не является ученицей детского центра.

Информация о том, что сотрудница детского центра в качестве наказания заперла в туалете девятилетнюю девочку и ножницами остригла ей волосы, сначала появилась в социальных сетях. Как рассказала мать, дочь теперь боится выходить на улицу.

В феврале 2018 года в Волгодонске Ростовской области школьница лишилась пряди волос на уроке математики. Учительнице не понравилось, что девочка не заплела хвостик.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Губернатор Калининградской области оценил идею переименования региона
Сдавшемуся на «Азовстали» шведу предъявили обвинение в наемничестве
Жители Новой Москвы назвали плюсы жизни в удаленных от центра районах
В российском городе педагог остригла ребенку волосы за непослушание
Байден прокомментировал массовую стрельбу в Чикаго
IKEA открыла распродажу товаров в России
Названа новая причина проблем хоккеиста Федотова со службой в армии
В США захотели отправить термоядерный реактор в космос
В России предложили принудительно лицензировать фильмы для сохранения проката
Раскрыта опасность кофе в жару
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.