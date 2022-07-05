В Азербайджане мужчина пригрозил сексуальным меньшинствам молотком в метро

В бакинском метро мужчина пригрозил представителям ЛГБТ расправой молотком

В бакинском метро неизвестный записал видео, в котором молотком пригрозил сексуальным меньшинствам. Об этом сообщает Vesti.az.

«Клянусь создателем, зарублю любого, кто выщипывает брови и ведет себя в Баку как женщина», — предупредил пассажир подземки представителей ЛГБТ.

По его словам, он записал видео с угрозой расправы, поскольку не смог объяснить своему шестилетнему сыну, представителей какого пола они видели. «Я против того, чтобы эти люди жили в Азербайджане. Мужчина должен жить как мужчина!» — заключил житель Баку.

Ранее в Грузии консервативные депутаты потребовали у парламента принять закон о запрете «пропаганды разврата». Сторонники грузинской ультраконсервативной партии «ЭРИ» («Нация») обещали сорвать празднование в Тбилиси «прайд-недели» представителей ЛГБТ.