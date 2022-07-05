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Украинский военный сдался властям в Херсоне и выдал схрон с оружием

Сдавшийся властям в Херсоне украинский военный рассказал об экономии патронов в ВСУ

Фото: The Presidential Office of Ukrain / Globallookpress.com

Украинский военный добровольно сдался в плен в Херсоне и показал, где хранил выданные ему автоматы и боеприпасы, пишет ТАСС.

Под бетонной плитой обнаружили схрон: три автомата, гранаты, ружье и патроны. Как уточнил военнослужащий украинской армии, он получил указание от командования охранять центр Херсона. Военный уточнил, что опасается за свою жизнь. «Но, так как тут уже российская власть, мне кажется, уже нечего бояться», — отметил он.

Член теробороны сообщил об экономии патронов: украинские власти, отметил он, выдали призванным горожанам патронов не более чем на две минуты боя.

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Марина Совина
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