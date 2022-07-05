Украинский военный сдался властям в Херсоне и выдал схрон с оружием

Сдавшийся властям в Херсоне украинский военный рассказал об экономии патронов в ВСУ

Украинский военный добровольно сдался в плен в Херсоне и показал, где хранил выданные ему автоматы и боеприпасы, пишет ТАСС.

Под бетонной плитой обнаружили схрон: три автомата, гранаты, ружье и патроны. Как уточнил военнослужащий украинской армии, он получил указание от командования охранять центр Херсона. Военный уточнил, что опасается за свою жизнь. «Но, так как тут уже российская власть, мне кажется, уже нечего бояться», — отметил он.

Член теробороны сообщил об экономии патронов: украинские власти, отметил он, выдали призванным горожанам патронов не более чем на две минуты боя.

Ранее потерявшиеся при отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцы сдались в плен в районе Золотого. Пленный боец рассказал, что они с сослуживцем потерялись при отступлении украинской армии и бродили по лесополосам и полям, пока не вышли на позиции Луганской народной республики (ЛНР).