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Потерявшиеся украинские военные сдались в плен силам ЛНР

В НМ ЛНР сообщили, что потерявшиеся при отступлении бойцы ВСУ сдались в плен у Золотого

Фото: Globallookpress.com

Потерявшиеся при отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцы сдались в плен в районе Золотого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

«Примерно в пять утра со стороны Горского по дороге заметил в тепловизор двух воинов украинской армии. Перепутали дорогу. Ходили три дня по лесам и полям», — рассказал представитель НМ ЛНР.

Пленный боец Житомиской теробороны Сергей Фасоля рассказал, что они с сослуживцем потерялись при отступлении украинской армии и бродили по лесополосам и полям, пока не вышли на позиции ЛНР. Мужчины были уверены, что на этом месте все еще стоят военные ВСУ.

«Ночью началось отступление. Те бегут туда, те бегут сюда, остановились перевести дух, голову поднимаем — уже никого нет. Никакой информации. Потом сказали, что кто-то еще вчера отступил, а мы этой информации не знали. Тупо нас кинули», — рассказал Фасоля.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что под Лисичанском в плен сдалось большое число украинских военнослужащих. Он также отметил, что в результате боев в районе Приволья противник понес большие жертвы.

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Алевтина Запольская
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