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В ЛНР сообщили о большом количестве украинских военнопленных под Лисичанском

Посол ЛНР Мирошник сообщил о сдаче в плен трети боевиков в пригороде Лисичанска

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что под Лисичанском в плен сдалось большое число военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в эфире передачи «Соловьев Live».

Дипломат отметил, что в настоящий момент активные боевые действия идут в пригородах Лисичанска. Мирошник уточнил, что, по последним данным, в результате боев в районе Приволья противник понес большие жертвы.

«У меня нет цифр, но долетают известия, что много боевиков сдалось в плен — одна треть сдалась и две трети остались лежать на поле. Количество сейчас уточняется», — заявил он.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщал, что Народная милиция (НМ) республики задержала под Лисичанском 12 иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города. Отмечается, что они принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ в Рубежном и Северодонецке.

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Алевтина Запольская
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