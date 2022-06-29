Под Лисичанском задержали воевавших на стороне ВСУ иностранных наемников

В МВД ЛНР заявили о взятии в плен 12 воевавших на стороне Украины иностранных наемников

Вооруженные силы Луганской народной республики (ЛНР) задержали под Лисичанском более 10 иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города, передает ТАСС со ссылкой на помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева.

По его словам, в ближайшее время будет обнародована информация об их национальности и гражданстве. Всего, по данным политика, в плен взяли 12 человек. Известно, что они принимали участие в боевых действиях на стороне Украины в Рубежном и Северодонецке.

Поймали, по-моему, 12 человек под Лисичанском разных национальностей, разных стран Виталий Киселев помощник министра внутренних дел ЛНР

Помощник главы МВД ЛНР заявил, что на иностранных наемников, воюющих на стороне украинских войск в Донбассе, статус военнопленных при этом не распространяется.

Они также принимали участие в боях в Рубежном, точно так же в Северодонецке. И вот в Лисичанске их, наконец-то, поймали Виталий Киселев помощник министра внутренних дел ЛНР

Наемники

25 июня сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 80 польских наемников во время удара по корпусам цинкового завода «Мегатекс», который находится в Константиновке. Кроме того, был ликвидирован центр по переподготовке наемников в Житомирской области.

По данным Минобороны России, обнародованным 17 июня, всего на Украине с 24 февраля было зафиксировано 6956 иностранных наемников, из которых 1956 уничтожены, а 1779 покинули страну

26 июня Киселев сообщил, что в Лисичанске находятся свыше 120 наемников из Польши, Британии, Франции и США. Он добавил, что воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранцы бегут мелкими группами в Павлоград. Местные жители и разведка доложили, что в Лисичанске собрались 37 британцев, 21 француз, 64 американца.

Освобожденный с завода «Азот» в Северодонецке мирный житель, которого украинские военные удерживали в заложниках, подтвердил, что в убежищах на территории завода прятались иностранные наемники.

Жалобы на службу

В понедельник, 27 июня, стало известно, что остающиеся в Лисичанске и Северодонецке украинские военные начали убивать иностранных наемников. Источник в ЛНР доложил, что в подразделения ВСУ поступила команда ликвидировать инструкторов, поскольку те обладают определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе. В случае же их попадания в плен эти сведения могут быть раскрыты.

В мае издание The Telegraph опубликовало рассказ одного из иностранцев, который пожаловался на службу на Украине. По его словам, наемники в составе ВСУ являются «мальчиками для битья» и «пушечным мясом». Он также признал, что Россия обладает сильной армией и мощным оружием.

9 июня Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор в отношении британцев Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также марокканца Саадуна Брагима. Их признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти по предварительному сговору и приговорили к расстрелу.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил, что СКР расследует уголовные дела против более чем 70 наемников на Украине.

Спецоперация

По словам президента России Владимира Путина, число иностранцев, воюющих на территории Украины, постоянно растет.

Их там все больше и больше на Украине появляется

Владимир Путин президент России

Путин объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля. При этом он предостерег страны Запада от попыток помешать российским военным.

Кто бы не пытался помешать нам, а тем более, создать угрозы для нашей страны и народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались Владимир Путин президент России

Как уточнил глава государства, целью происходящего является демилитаризация и денацификация Украины.