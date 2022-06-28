Под Лисичанском задержали воюющих на стороне Украины иностранных наемников

Силы ЛНР задержали под Лисичанском воюющих на стороне Украины 12 иностранных наемников

Военные Луганской народной республики (ЛНР) задержали под Лисичанском более 10 иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города, пишет ТАСС со ссылкой на помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева.

По его словам, силы ЛНР «поймали 12 человек разных национальностей», воевавших на стороне Украины. «Наемники принимали участие в боях в Рубежном, точно так же в Северодонецке. И вот в Лисичанске их, наконец-то, поймали», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Лисичанске находятся свыше 120 наемников из Польши, Британии, Франции и США. 26 июня Киселев рассказал, что ночью из Северодонецка спешно сбежали наемники, бросив вооружение, мешавшее им переправиться. Разбившись по группам два-три человека, иностранцы ушли в Лисичанск.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля.