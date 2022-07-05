Киссинджер усомнился в пригодности США к самостоятельной политике

Экс-госсекретарь Киссинджер заявил о сомнении в пригодности США к самостоятельной политике

Пригодность США и целесообразность проведения страной самостоятельной политики на данный момент поставлены под сомнения. Об этом заявил бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в интервью USA Today.

«Идут дискуссии о пригодности Америки, а также о том, годится ли Америка — и если да, то какая именно Америка, — к проведению самостоятельной политики», — отметил экс-госсекретарь. По его словам, диалог становится сложнее, учитывая внутренние противоречия.

Киссинджер добавил, что не видит на политической арене сильных лидеров, которые способны отвечать вызовам современного мира. «Справедливости ради, современные лидеры еще не имели повода [показать себя]. Но мы согласимся, что лидеры сами дают на это повод», — заключил он.

Ранее Киссинджер заявил, что в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в мае он не призывал к сознательному и обязательному отказу Киева от утерянных в ходе конфликта территорий в пользу Москвы ради урегулирования украинского кризиса.