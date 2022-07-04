Киссинджер уточнил свою позицию по урегулированию украинского кризиса

Экс-госсекретарь США Киссинджер заявил, что не призывал отдать Москве территории Украины

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер заявил, что в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в мае он не призывал к сознательному и обязательному отказу Киева от утерянных в ходе конфликта территорий в пользу Москвы ради урегулирования украинского кризиса. Об этом он рассказал в интервью журналу Time.

«Я не говорил, что территорию надо отдать. Я просто имел в виду, что ее нужно обсуждать отдельно на любых переговорах. Я искренне выступаю за свободу Украины и ее значительную роль в Европе», — уточнил позицию экс-госсекретарь.

Также бывший дипломат выразил мнение, что Россия должна стать инициатором установления режима прекращения огня, и поэтому призвал Москву вернуть под контроль Украины ее земли. Он добавил, что конфликт не должен перерасти «из войны за свободу Украины в войну за будущее России».

Ранее Киссинджер назвал три возможных исхода конфликта на Украине. По его словам, первый сценарий предусматривает, что российские войска останутся на занятых позициях: Россия получит 20 процентов Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря. Второй сценарий предполагает, что Россию попытаются вытеснить из Крыма, а третий — возврат линии противостояния к границам до начала спецоперации и поражение Москвы.