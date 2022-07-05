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США потратят миллионы долларов на воздушные шары для слежки за ракетами

США потратят 27 миллионов долларов на воздушные шары для слежки за ракетами России и КНР

Фото: Patrick Semansky / AP

США планируют потратить 27 миллионов долларов на воздушные шары военного назначения для слежки за ракетами России и КНР в 2023 финансовом году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект бюджета Пентагона и опрошенных экспертов.

В течение многих лет Министерство обороны Соединенных Штатов проводило испытания с использованием высотных аэростатов и дронов на солнечных батареях для сбора данных, обеспечения наземных войск связью и устранения проблем со спутниками. Воздушные шары с солнечными панелями, оборудованные устройствами для наблюдения, планируется размещать на высоте от 18,3 до 27,4 километра над поверхностью Земли.

Старший научный сотрудник Международной программы безопасности и директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований Том Карако рассказал, что высотные аппараты имеют множество преимуществ и могут быть основой для различных платформ, включая связь и узлы передачи данных, разведывательные операции, а также отслеживание ракетных угроз и иных видов оружия.

Ранее США провалили летные испытания гиперзвуковой ракеты, которые должны были состояться на Гавайях. Подробности тестов не сообщаются. Известно лишь, что испытания потерпели неудачу из-за неназванных проблем с запуском ракеты. «Отказ произошел после включения двигателя», — сказал представитель Пентагона Тим Горман.

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Виктория Кондратьева
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