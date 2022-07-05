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Путин разрешил вводить ограничения по пополнению валютных счетов за рубежом

Президент Владимир Путин подписал указ о репатриации валюты экспортерами
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ, помимо прочего, позволяет Правительственной комиссии вводить ограничения на зачисление экспортерами валюты на зарубежные счета. Кроме того, речь идет и об ограничениях, которые могут касаться переводов без открытия счета в банке — «с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг».

Документ, как указывается, принят в дополнение к мерам, предусмотренным указами «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ» и «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

В начале месяца Путин подписал указ, предполагающий отмену требования к экспортерам продавать половину валютной выручки. Теперь, согласно документу, долю продажи должна будет определять правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Комиссия 10 июня требование отменила.

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Платон Щукин
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