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Вдова Пьера Нарцисса подаст в суд на сотрудничавший с артистом ММА-промоушен

Вдова Пьера Нарцисса подаст в суд на ММА-промоушен за эксплуатацию умершего артиста

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева подаст в суд на ММА-промоушен «Наше дело» за эксплуатацию умершего артиста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам женщины, за день до смерти исполнитель появился на пресс-конференции, посвященной предстоящему бою с комиком Николаем Лукинским в рамках шоу «Наше дело». Тогда исполнитель хита «Шоколадный заяц» уже чувствовал себя плохо, однако не стал рассказывать об этом. После конференции Нарцисс попал в реанимацию и вскоре скончался.

«Ну я уже видела там, что он больной был. Сильно опухший и очень сильно отекший. Не знаю, как бы он принимал участие», — сказала Калачева. Вдова артиста решила подать в суд на ММА-промоушен, так как организаторы боев без правил не предоставили певцу врачей, которые могли бы обследовать его перед предстоящей дракой и, возможно, предотвратить смерть.

Помимо этого, после смерти Нарцисса MMA-промоушен опубликовал на своем YouTube-канале видео с пресс-конференции, где показал артиста. Вдова певца заявила, что не давала согласия на публикацию ролика и намерена подать на организаторов боя в суд.

Калачева добавила, что сейчас тело артиста доставлено в Камерун, где близкие исполнителя готовятся к похоронной церемонии.

О смерти 45-летнего Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. По словам его дочери, артист скончался в результате остановки сердца в ходе операции на почках.

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Анастасия Астахова
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