Минобороны рассказало об ударах по целям ВСУ в Харькове

Генерал Конашенков заявил об уничтоживших до 150 солдат ВСУ ударах ВКС России по Харькову

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли удары высокоточным оружием по Харькову, в результате которых были уничтожены до 150 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме ударов по живой силе ВСУ, среди целей ВКС была украинская техника — ударами были уничтожены 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ.

По уточненной информации от военного ведомства, по состоянию на 5 июля российскими военными было уничтожено 4016 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 716 боевых машин реактивной системы залпового огня и 3092 орудия полевой артиллерии и миномета.

Ранее сообщалось, что российской артиллерии удалось уничтожить до 100 бойцов Вооруженных сил Украины из нацбатальона «Кракен» в районе села Питомник Харьковской области.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь республикам Донбасса.