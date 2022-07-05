Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российские власти вернулись к идее запретить договоры с привязкой к валюте

РБК: подготовлен документ о запрете договоров с привязкой к иностранной валюте

Фото: Shutterstock

Власти России вернулись к идее запретить договоры с привязкой к валюте или мировым товарным индексам, пишет РБК. Изданию стало известно, что Минюст подготовил законопроект о запрете подобных соглашений до конца 2023 года.

В переработанном варианте есть некоторые исключения: речь идет о сделках с нефтью, газом и алмазами. Законопроект согласован Минфином, Минэкономразвития и Минпромторгом. Источник РБК подчеркнул, что документ пока не принят: рассмотрение правкомиссией отложили на две недели.

Ранее со схожей инициативой выступала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Тогда ведомство призвало полностью запретить внутри России договоры с привязкой к валюте или мировым товарным индексам. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что его разработали, опираясь на план первоочередных действий по обеспечению развития экономики России в условиях внешних санкций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Брянской области сообщили об артобстреле со стороны ВСУ
Психолог рассказал об опасности трудоголизма
«Барселона» нацелилась на Роналду
Алиханов отреагировал на заявления о калининградском транзите для обхода санкций
Директора компании-подрядчика «Газпрома» нашли мертвым в элитном коттедже
Российские власти вернулись к идее запретить договоры с привязкой к валюте
Джеймс Кэмерон допустил отказ от участия в создании последних частей «Аватара»
Российские военнослужащие рассказали о пытках в украинском плену
Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение Путина
Туристический автобус в Турции попал в смертельное ДТП
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.