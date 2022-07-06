Amazon заподозрили в ущемлении соперников

Amazon попал под расследование британского антимонопольного регулятора

Антимонопольная служба Великобритании заподозрила интернет-маркетплейс Amazon в ущемлении соперников и нарушении конкуренции, пишет CNBC. Регулятор начал расследование.

По версии Британского управления по конкуренции и рынкам (CMA), Amazon предоставляет необоснованные преференции собственным товарам (компания не только предоставляет услуги маркетплейса, но и сама занимается розничной торговлей), а также продавцам, пользующимся его услугами, например, по хранению и транспортировке товаров.

Начатое расследование касается трех эпизодов: сбор и использование данных сторонних продавцов, выбор поставщиков для добавления в корзину на главной странице Amazon и отбор продавцов для рекомендаций в рамках платной подписки.

«Тысячи британских компаний используют Amazon для продажи своей продукции, и важно, чтобы они могли работать на конкурентном рынке», — говорится в заявлении CMA. При этом ведомство подчеркивает, что пока не пришло к выводам относительно того, имело ли место нарушение британских законов.

