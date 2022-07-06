Водитель отказался остановить автобус из-за москвича с зажатой дверью рукой

В Южном Бутове сняли на видео, как водитель зажал дверьми мужчине руку

В Москве в Южном Бутове водитель автобуса зажал пассажиру руку дверьми и отказывался остановиться. Видеозапись случившегося публикует Telegram-канал «360».

На кадрах видно, что пассажир автобуса едет с зажатой рукой и обращается к водителю со словами «мужчина, у меня там дети за бортом». Водитель никак не реагирует на слова москвича, после чего тот начинает оскорблять россиянина, который находится за рулем автобуса. Пассажир повторяет, что на остановке общественного транспорта он оставил коляску с грудным ребенком.

Как сообщили «Вечерней Москве» в дептрансе столицы, инцидент произошел в понедельник, 4 июля. После случившегося водителя автобуса уволили.

Ранее в Ингушетии несколько человек напали на автобус со школьниками, обстреляли его и избили водителя. По предварительным данным, целью нападения злоумышленников был водитель.