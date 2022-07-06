Названы правила перевода с собачьего языка на человеческий

Королевское общество защиты животных составило руководство по переводу собачьего языка

Британское Королевское общество защиты животных разработало правила перевода с собачьего языка на человеческий, чтобы люди научились лучше понимать своих питомцев и распознавать их потребности. Об этом сообщает Daily Mirror.

В руководстве, которое составили специалисты, хвост назван главным индикатором настроения собаки. Его положение вместе с другими признаками может свидетельствовать о том, что животному нужна помощь ветеринара или поддержка хозяина.

О хорошем настроении питомца говорит расслабленная поза, естественное положение тела, приоткрытая пасть и виляющий хвост. Когда собака настроена на общение и игры, она встает на все лапы, напрягает уши, поднимает хвост и выглядит заинтересованной.

Если животное испытывает тревогу и страх, оно поджимает хвост, зевает, облизывается, избегает зрительного контакта, прижимает уши и поднимает переднюю лапу. О том, что собака злится, свидетельствует напряженная поза, поднятая шерсть в холке, пристальный взгляд, сжатая пасть и рычание.

Если питомец грустит или злится по непонятным причинам, его стоит показать ветеринару.

Ранее сообщалось, что ветврач раскрыл четыре способа помочь домашним животным в жару. Он посоветовал давать им больше воды, гулять ранним утром и смачивать лапки и мордочку холодной водой.