Ветврач раскрыл четыре способа помочь домашним животным в жару

Ветврач Никифоров посоветовал умывать питомцев прохладной водой, чтобы помочь им в жару

Когда столбик термометра превышает отметку в 30 градусов, всем, у кого есть домашние питомцы, стоит задуматься о том, как они перенесут жару, отметил ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных ВАО Москвы Ярослав Никифоров. В разговоре с «Лентой.ру» он дал хозяевам домашних животных несколько рекомендаций.

Больше воды

Вода помогает в жару не только людям, но и животным, обратил внимание ветврач, поэтому в жаркие дни нужно следить за тем, чтобы питомцы были обеспечены свежей водой. При чем не только дома, но и во время прогулок и поездок.

Ранний подъем

Выгуливать питомцев в жаркие дни Никифоров рекомендовал рано утром или поздно вечером, когда нет палящего солнца. Также, по его словам, в этот период следует снизить уровень физической нагрузки животных — лучше всего просто прогуляться по свежему воздуху.

Температура в доме

Специалист также посоветовал проветривать квартиру и закрывать шторы, чтобы в комнату не попадали прямые солнечные лучи. При этом не стоит забывать о сетках на окнах для безопасности животных, отметил он.

Ни в коем случае не запирайте питомца в одной из комнат — он должен свободно перемещаться по квартире, чтобы найти уголок попрохладнее. Кстати, перегреваться нельзя и рептилиям. В жару в их террариумах вполне можно отключить обогревающие лампы и оставить только ультрафиолетовое освещение Ярослав Никифоров ветврач

Способы освежиться

Кошкам и собакам в жару можно периодически смачивать лапки прохладной водой, а также умывать мордочку, рассказал ветврач. Если питомцу слишком жарко, его можно попробовать искупать, но в теплой воде, чтобы не было резкого перепада температур.

«Основные признаки теплового удара у животного – резкое снижение активности и тяжелое дыхание. Помимо этого, у любимца может появиться рвота. Если вы понимаете, что ваш питомец мог перегреться, незамедлительно доставьте его в ближайшую клинику. При отсутствии своевременной помощи может наступить сердечно-сосудистая недостаточность, коллапс и кома, вплоть до летального исхода», — подытожил он.

Помощь питомцу могут оказать и в государственных ветлечебницах, в Москве таких 26. Предварительно записаться на прием в одну из них онлайн можно на портале mos.ru или в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».

Ранее терапевт Екатерина Есакова рассказала «Лентой.ру», как можно спастись от жары без кондиционера и в какие часы лучше проветривать помещение.