Россиянка спасла терявшего сознание сына-бегуна и помогла ему финишировать

Жительница Якутии спасла терявшего сознание сына-бегуна и помогла ему финишировать вторым

Жительница Якутии бросилась спасать участника соревнований по бегу, которому стало плохо из-за солнечного удара. Кадры происшествия публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На видео заметно, что на последних перед финишем метрах бегун замедляется, его движения становятся дискоординированными — кажется, что он вот-вот потеряет сознание. Рядом со спортсменом появляется врач с канистрой воды, а затем на дорожку выбегает женщина и поддерживает бегуна.

По информации Baza, россиянка оказалась матерью спортсмена, и с ее помощью лидировавший в гонке бегун смог финишировать вторым. Однако взять серебро ему не удалось — организаторы соревнований не засчитали результат спортсмена.

Ранее заслуженный тренер по легкой атлетике Сергей Епишин назвал самые распространенные ошибки, которые допускают начинающие бегуны.