Минобороны отчиталось об уничтожении взвода РСЗО «Ураган» в ДНР

Минобороны России отчиталось об уничтожении взвода украинских РСЗО «Ураган» в ДНР

Российские военные за минувшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили взвод украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом отчитались в среду, 6 июля, в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что также были поражены три артиллерийских взвода ВСУ на огневых позициях в районах Дзержинска и Ленинска.

Кроме того, российская армия уничтожила взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе села Воскресенское под Николаевом, разъяснили в Минобороны.

За сутки удалось перехватить девять украинских баллистических ракет «Точка-У» в районах Чернобаевки Херсонской области, добавили в российском ведомстве.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине были уничтожены 232 самолета, 137 вертолетов, 1462 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3915 танков и других боевых бронированных машин.

Ранее российские войска поразили четыре взвода украинских систем залпового огня в ДНР. Удар по вражеской технике был нанесен российской армией в районе Тарасовки, Новой Полтавки и Ульяновки в Донецкой народной республике.