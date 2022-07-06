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Рогозин предложил национализировать заводы микроэлектроники для спутников

Глава «Роскосмоса» Рогозин захотел национализировать заводы микроэлектроники для спутников

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин захотел национализировать предприятия, производящие микроэлектронику для спутников. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Он указал, что «тема спутникостроения в России остается одной из самых тревожных именно в силу недоступности радиационностойкой элементной базы». Именно поэтому он предложил передать такие заводы «Роскосмосу» и «Росатому». Он не уточнил, какие именно предприятия следует национализировать. Однако, пишут «Ведомости», большинство подобных предприятий и так входят в «Ростех» и подконтрольны государству.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский объяснил изданию, что Рогозин говорил о наиболее защищенных классах микроэлектронной продукции. Сейчас для нужд «Роскосмоса» сторонними организациями выпускаются радиационностойкие компоненты, транзисторы, микросхемы, источники электропитания, которые могут работать в условиях космоса — такая электроника получает классы military и space.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не заниматься только импортозамещением, а разрабатывать свои технологии, чтобы они были лучше западных. В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия должна стать мировым лидером в области электроники как по качеству, так и по объемам производства.

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Марина Совина
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