Описана возможная реакция стран мира на новую волну коронавируса

Аналитик Самиев назвал жесткие коронавирусные ограничения маловероятными из-за кризиса

Новые локдауны и жесткие коронавирусные ограничения являются маловероятными даже в случае, если заболеваемость в мире будет стремительно расти, считает экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Он объяснил, что страны не захотят рисковать на фоне мирового экономического кризиса. Возможную реакцию стран мира на новую волну коронавируса он описал в разговоре с «Лентой.ру».

Цены на нефть марки Brent упали на 10 процентов из-за риска новой волны коронавируса: в Италии за сутки было подтверждено порядка 100 000 новых случаев заражения. Но Самиев уверен, что какой бы болезненной ни была новая волна, страны вряд ли пойдут на введение жестких ограничений.

«Справится ли мир с новой волной пандемии будет зависеть от реакции на очередную волну, — считает аналитик. — Она к тому же идет разными циклами в разных странах: сначала затрагивает Европу и Восточную Азию, потом США и Южную Америку, только после этого Ближний Восток и Россию. Полагаю, что в этот раз реакция правительств будет минимизирована с точки зрения закрытия различных площадок, введения локдауна и прочих мер, негативно влияющих на бизнес».

Самиев напомнил, что мир и так переживает тяжелый экономический кризис, очередная волна локдаунов может оказаться губительной.

«Это уже вопрос на стыке экономики и политики. Думаю, что власти не захотят рисковать экономикой, ситуация в которой является намного более критичной, чем в прошлые пики», — заключил аналитик.

Ранее лидеры «Большой семерки» договорились изучить возможность введения временных ограничений на стоимость импорта российских ископаемых видов топлива, включая нефть. «[Мы] установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня, и создадим механизм, не позволяющий покупать [нефть] по более высоким ценам», — раскрыл премьер-министр Японии Фумио Кисида подробности о способе вдвое снизить цену топлива.