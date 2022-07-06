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В Челябинской области поймали сбежавшего от местной жительницы оленя

Полицейские поймали самку северного оленя, которая сбежала от хозяйки в Златоусте

Кадр: страница «Любимый Златоуст» во «ВКонтакте»

Полицейские поймали самку северного оленя, которая сбежала от хозяйки в Златоусте, Челябинская область. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU.

Выяснилось, что животное по кличке Герда пропало во время празднования Сабантуя, когда катало местных жителей. По словам владелицы, олень испугался и убежал в город, где позже его обнаружили и поймали сотрудники правоохранительных органов.

«Жива, здорова, не повредилась и никого не повредила. Огромную благодарность хочу выразить сотрудникам полиции, сотрудникам Росгвардии и местному населению: парень на мопеде сопровождал Герду до самого момента поимки, поэтому она не потерялась в городе», — уточнила женщина.

Ранее в июне неравнодушные жители Татарстана спасли косулю, которая застряла на одной из улиц Нижнекамска — животное попало в металлический забор. Согласно материалу, после спасения косулю выпустили в лесу Биклянского лесничества.

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Майя Пономаренко
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