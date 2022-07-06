Кремль подтвердил встречу Путина с руководством Госдумы

Песков заявил, что встреча Путина с руководством Госдумы пройдет 7 июля в Кремле

Встреча президента России Владимира Путина с руководством Государственной Думы и лидерами фракций пройдет в четверг, 7 июля, в очном формате в Кремле. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да, правильно», — уточнил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко предположил, что президент России может встретиться с руководством нижней палаты парламента в честь окончания сессии в ближайшее время.

Позже пресс-секретарь главы государства уточнил, что в настоящее время идет подготовка к мероприятию. «Да. В ближайшие дни планируется встреча президента с руководством Думы и лидерами фракций», — добавил представитель Кремля.

Последняя очная встреча депутатов Государственной Думы с президентом прошла в марте 2020 года в Кремле.