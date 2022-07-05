В КПРФ анонсировали возможную встречу Путина с руководством Госдумы

«Ведомости»: Путин может встретиться с руководством Госдумы в честь окончания сессии

Президент России Владимир Путин в ближайшее время может провести встречу с руководством Государственной Думы и лидерами думских фракций. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря КПРФ Александра Ющенко.

«Зюганов (лидер КПРФ — прим. Ленты.ру) сказал, что в ближайшее время встреча намечается. Это традиционные консультации с главой государства», — подчеркнул Ющенко.

Кроме того, по словам собеседника издания в «Единой России», на совете нижней палаты парламента 4 июля руководителей фракций и вице-спикеров Госдумы предупредили, чтобы до 9 июля они не разъезжались из Москвы, а также централизовано сдали ПЦР. «Прямо на совете про встречу с президентом не сказали, но это подразумевалось», — уточнил источник.

Последняя очная встреча депутатов Государственной Думы с главой государства проходила в марте 2020 года в Кремле.