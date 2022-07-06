Путин и Пашинян обсудили отношения между Арменией и Турцией

Пашинян проинформировал Путина о контактах по нормализации отношений Армении и Турции

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Армянский премьер проинформировал российского лидера о контактах по нормализации отношений Армении и Турции. Об этом говорится на сайте Кремля.

Также политики обсудили аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана, а также вопросы безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Отмечается, что разговор был инициирован армянской стороной.