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Путин и Пашинян обсудили отношения между Арменией и Турцией

Пашинян проинформировал Путина о контактах по нормализации отношений Армении и Турции

Фото: Антон Новодережкин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Армянский премьер проинформировал российского лидера о контактах по нормализации отношений Армении и Турции. Об этом говорится на сайте Кремля.

Также политики обсудили аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана, а также вопросы безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Отмечается, что разговор был инициирован армянской стороной.

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Варвара Кошечкина
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