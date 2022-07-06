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В России ужесточили наказание за один вид нарушений с электричеством и газом

Госдума увеличила штраф для юридических лиц за самовольное подключение к энергосетям

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В России ужесточили наказание для юридических лиц за самовольное подключение к энергосетям. Закон, касающийся этого вида нарушений, приняла Госдума в третьем (окончательном) чтении.

Изменения касаются статьи 7.19 Кодекса об административных правонарушениях «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа». Сумму штрафа за безучетное пользование энергоресурсами увеличили до 300-400 тысяч рублей. Ранее нарушителям приходилось платить от 200 до 300 тысяч рублей.

«Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с противодействием несанкционированным подключениям к энергетическим сетям, что имеет существенное значение для обеспечения энергосбережения и энергоэффективности, обеспечения общественной безопасности, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и организаций», — пояснили авторы законопроекта.

Ранее россиян предупредили о штрафе за установку новых окон. Речь идет о замене стеклопакетов без предупреждения в представляющих историческую ценность домах, а также в новых зданиях с архитектурным рисунком. Нарушение указанных правил может привести к штрафу от жилинспекции в размере до 100 тысяч рублей или даже суду.

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