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Россиян предупредили о штрафе в 100 тысяч рублей за новые окна в квартире

Юрист Спиридонова предупредила о штрафе в 100 тысяч рублей за установку окон в квартире

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Россиянине, проживающие в многоквартирных домах, могут получить штраф до 100 тысяч рублей за установку новых окон. Об этом рассказала агенству «Прайм» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Специалист напомнила, что за незаконным переустройством жилья следит управляющая компания, поэтому при ремонте необходимо обращать внимание на несколько моментов.

Во-первых, запрещено менять окна в домах, представляющих историческую ценность, для этого необходимо запросить соответствующее разрешение. Во-вторых, нельзя менять окна в новых зданиях с архитектурным рисунком. В-третьих, жильцы не могут переустраивать несущие стены.

Нарушение указанных правил может привести к штрафу от жилинспекции в размере до 100 тысяч рублей, или даже суду.

Ранее россиян предупредили о штрафах при установке кондиционеров. Желающим установить кондиционер в квартире посоветовали перед покупкой и монтажом устройства изучить региональный нормативный регламент и спросить разрешения у соседей по дому. «Обычно требование о демонтаже предъявляют недовольные соседи или управляющие организации», — пояснил адвокат.

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Марина Совина
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